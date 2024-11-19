В Оренбургской области прошел рейд в рамках профилактического мероприятия «Ребёнок – пешеход»

Госавтоинспекторы Оренбурга, юные инспекторы движения, а также представитель Общественного Совета МУ МВД России «Оренбургское» встречали учеников МОАУ «Физико-математический лицей» и обращали внимание на наличие у них световозвращающих элементов.
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