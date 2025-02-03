Ещё в одном населённом пункте Новосибирской области объявили карантин из-за бешенства

Случаи опасного заболевания были выявлены в личных подсобных хозяйствах.В соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на территории посёлка Троицкий Кочковского района введены ограничительные меры - карантин по бешенству.
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