Премьер ОАЭ выделил более 13 млн долларов для помощи палестинцам в Газе

REUTERS/Mohammed Salem Премьер ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум дал распоряжение выделить 50 миллионов дирхамов (свыше 13 миллионов долларов) на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.
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