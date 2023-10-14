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Премьер ОАЭ выделил более 13 млн долларов для помощи палестинцам в Газе

Премьер ОАЭ выделил более 13 млн долларов для помощи палестинцам в Газе

REUTERS/Mohammed Salem Премьер ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум дал распоряжение выделить 50 миллионов дирхамов (свыше 13 миллионов долларов) на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

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