Врачи рассказали о состоянии поэта Льва Рубинштейна

Мужчина по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского рассказали о состоянии известного российского поэта и публициста Льва Рубинштейна, сообщает РИА Новости.
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