Кубок Гагарина. «Салават» примет «Адмирал», «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», СКА против минского «Динамо»

«Салават Юлаев» примет «Адмирал» в 5-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина. «Ак Барс» сыграет дома с «Нефтехимиком», СКА – с минским «Динамо», «Локомотиву» будет противостоять «Витязь».
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