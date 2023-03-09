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Кубок Гагарина. «Салават» примет «Адмирал», «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», СКА против минского «Динамо»

«Салават Юлаев» примет «Адмирал» в 5-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина. «Ак Барс» сыграет дома с «Нефтехимиком», СКА – с минским «Динамо», «Локомотиву» будет противостоять «Витязь».

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