МО: российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 141-м районе, сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации.
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