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ВС РФ пересекли улицы Чернышевского и Спортивную, продвинувшись северо-западнее в Авдеевке

ВС РФ пересекли улицы Чернышевского и Спортивную, продвинувшись северо-западнее в Авдеевке

Стало известно о новом продвижении российских войск на юге Авдеевки. После взятия под контроль объекта, обозначенного на карте как «Царская охота», штурмовые отряды Вооружённых сил России пересекли улицы Чернышевского и Спортивную, выйдя к зданию общественной организации «Авдеевский союз молодёжи».

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