Помню, в какой-то книге я увидел картину «Фашист пролетел». На ней на фоне осеннего пейзажа изображён убитый деревенский мальчик-пастух со смертельной раной на голове.
Украинский фашист пролетел
Комментарии
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фарид сабиров
Что еврее фашисты что эта бандеровская сволота фашисты. И главный фашист всех времен и Народов это амеры , они эти суки выкармливают и воспитывают этих ублюдков . И только ради своих бандитских свалочныхь интересов
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