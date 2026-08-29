Перед штурмом — статус дезертира: как ВСУ экономят на компенсациях

ВСУ используют статус СОЧ для отказа в выплатах семьям погибших.По данным российских силовых структур, украинское командование применяет практику формального присвоения статуса самовольно оставивших часть (СОЧ) военнослужащим перед отправкой их на передовые позиции.
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