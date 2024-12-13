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Украина подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за показа карты с российским Крымом

Украина подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за показа карты с российским Крымом

Украина подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что в ходе трансляции жеребьёвки чемпионата мира показали карту с российским Крымом.

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