Украина подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за показа карты с российским Крымом

Украина подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что в ходе трансляции жеребьёвки чемпионата мира показали карту с российским Крымом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии