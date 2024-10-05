Ла Лига пожаловалась на кричалки «¡Puta Barça!» от фанатов «Осасуны»

В пятницу Ла Лига обнародовала документ, который подала в Комиссию по борьбе с насилием и Дисциплинарный комитет, чтобы осудить те кричалки, которые, по мнению организации, являются насильственными, ксенофобскими или нетерпимыми.
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