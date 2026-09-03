Педиатр поделилась правилами защиты от простуды для школьников

Главные барьеры для вирусов — регулярное мытье рук с мылом, проветривание классов и поддержание влажности воздуха на уровне 40–60% В сентябре растет заболеваемость среди детей, и причина этого не в ослаблении иммунитета после летних каникул, а в возвращении в школьные коллективы, сообщила Life.
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