Педиатр поделилась правилами защиты от простуды для школьников

Главные барьеры для вирусов — регулярное мытье рук с мылом, проветривание классов и поддержание влажности воздуха на уровне 40–60% В сентябре растет заболеваемость среди детей, и причина этого не в ослаблении иммунитета после летних каникул, а в возвращении в школьные коллективы, сообщила Life.