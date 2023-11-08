Смолянина осудили за незаконный спил деревьев

Мужчину приговорили к лишению свободы и крупному штрафу Житель Ярцевского района Смоленской области незаконно спилил 21 березу и одну осину на общую сумму 326 148 рублей, что является особо крупным ущербом.
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