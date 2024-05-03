На работе мы проводим основную часть своей жизни и охрана труда - вопрос, который касается каждого. Не удивительно, что появился особый праздник, который ежегодно отмечается 28 апреля - Всемирный день охраны труда.
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