В Чудове вынесен приговор за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции

Чудовский районный суд признал 42-летнего местного жителя Александра Ерофеева виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».