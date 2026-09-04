В Чудове вынесен приговор за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции

Чудовский районный суд признал 42-летнего местного жителя Александра Ерофеева виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
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