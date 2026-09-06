Нюшу раскритиковали в соцсетях за слишком откровенный наряд

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, выложила в соцсети фото с вечеринке в откровенном наряде, которое вызвало критику в комментариях.
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