Интервью Карлсона продолжает «наводить шороху» в соцсетях. Особенный «кипиш» и бурные обсуждения можно наблюдать на западных ресурсах.
«Мамочки, говорящий Путин!» Американцы в шоке от интервью Карлсона, почитайте эти комментарии.
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ВАРЯГ РУС
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Заседание продолжается" /И.Ильф и Е.Петров/
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5 час.
Александр Зиборов
Хорошо сказано: «Поздравляем Такера Карлсона с историческим интервью с Владимиром Путиным. Тот факт, что многие корпоративные СМИ выступали против интервью Такера, означает, что он поступил правильно. Путин может вам не нравиться, но он более честен в отношении политики США, чем большинство американских политиков».
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4 час.
Александр Зиборов
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4 час.
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