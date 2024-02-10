Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • tsan tsan
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«Мамочки, говорящий Путин!» Американцы в шоке от интервью Карлсона, почитайте эти комментарии.

«Мамочки, говорящий Путин!» Американцы в шоке от интервью Карлсона, почитайте эти комментарии.

Интервью Карлсона продолжает «наводить шороху» в соцсетях. Особенный «кипиш» и бурные обсуждения можно наблюдать на западных ресурсах.

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ВАРЯГ РУС
&quot;Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Заседание продолжается&quot; /И.Ильф и Е.Петров/
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5 час.
Александр Зиборов
Хорошо сказано: «Поздравляем Такера Карлсона с историческим интервью с Владимиром Путиным. Тот факт, что многие корпоративные СМИ выступали против интервью Такера, означает, что он поступил правильно. Путин может вам не нравиться, но он более честен в отношении политики США, чем большинство американских политиков».
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4 час.
Александр Зиборов
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4 час.

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