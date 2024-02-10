«Мамочки, говорящий Путин!» Американцы в шоке от интервью Карлсона, почитайте эти комментарии.

Александр Зиборов

Хорошо сказано: «Поздравляем Такера Карлсона с историческим интервью с Владимиром Путиным. Тот факт, что многие корпоративные СМИ выступали против интервью Такера, означает, что он поступил правильно. Путин может вам не нравиться, но он более честен в отношении политики США, чем большинство американских политиков».