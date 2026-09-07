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АвтоИдеи

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Куда поехать с детьми 12 июня: 7 атмосферных мест недалеко от Москвы

Куда поехать с детьми 12 июня: 7 атмосферных мест недалеко от Москвы

Праздничный выходной — это не только повод остаться дома и отдохнуть от будничной суеты. Для меня 12 июня давно перестало быть просто датой в календаре: это возможность собрать семью, сесть в машину и отправиться туда, где история, природа и детское любопытство соединяются в одно яркое впечатление.

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