Куда поехать с детьми 12 июня: 7 атмосферных мест недалеко от Москвы

Праздничный выходной — это не только повод остаться дома и отдохнуть от будничной суеты. Для меня 12 июня давно перестало быть просто датой в календаре: это возможность собрать семью, сесть в машину и отправиться туда, где история, природа и детское любопытство соединяются в одно яркое впечатление.
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