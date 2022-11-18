Бывший муж Людмилы Гурченко Купервейс раскритиковал Клаву Коку за образ из «Карнавальной ночи»

Муж артистки считает, что удачно повторить образ героини Людмилы Гурченко невозможно. Фото: из открытых источников Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс, раскритиковал певицу Клаву Коку за образ из фильма «Карнавальная ночь».
Муж артистки считает, что удачно повторить образ героини Людмилы Гурченко невозможно. Фото: из открытых источников Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс, раскритиковал певицу Клаву Коку за образ из фильма «Карнавальная ночь».
Свежие комментарии