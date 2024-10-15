Астроном: лучшие моменты Суперлуния наступят во время восхода и заката Луны

Лучшие моменты наблюдения Суперлуния наступят во время восхода и заката Луны. На фоне объектов на горизонте она будет казаться еще больше, сообщила РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.
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