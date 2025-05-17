Массовое вымирание уже началось. Учёные заявили о причастности человека к гибели целых видов

Если всё будет продолжаться в таком же темпе, то беды не избежать.Начало промышленной деятельности человека в середине XIX века стало причиной постепенного повышения средней глобальной температуры планеты.
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