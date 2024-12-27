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Царьград

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Фигурант дела о пытках в Саратове найден мертвым в московском СИЗО

Фигурант дела о пытках в Саратове найден мертвым в московском СИЗО

В московском СИЗО "Матросская тишина" найден мёртвым Виктор Шеянов, участник дела о пытках в саратовской тюремной больнице.

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Комментарии
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Амара Карпова
Карма💯
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