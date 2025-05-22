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Петербургский дневник

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Александр Бельский рассказал о программе развития футбола в Петербурге

Александр Бельский рассказал о программе развития футбола в Петербурге

А также о «Зените» Вице-президент Российского футбольного союза и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» о программе развития городского футбола и о «Зените» «Папа меня и приучил к стадиону.

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