Александр Бельский рассказал о программе развития футбола в Петербурге

А также о «Зените» Вице-президент Российского футбольного союза и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» о программе развития городского футбола и о «Зените» «Папа меня и приучил к стадиону.