Кучеров забил в 3-м матче подряд. У него 14+31 в 35 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4). Россиянин забил гол в третьей игре подряд, набрав на этом отрезке 5 (3+2) очков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх