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Царьград

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Фестиваль "Эко-Москва" пройдет 26 сентября в национальном парке "Лосиный Остров"

Фестиваль "Эко-Москва" пройдет 26 сентября в национальном парке "Лосиный Остров"

Фестиваль "Эко-Москва" пройдет 26 сентября в национальном парке "Лосиный Остров". Организаторами выступают столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды, парк культуры и отдыха "Сокольники" и их партнеры.

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