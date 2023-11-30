Вредит не только волосам: горячая укладка опасна для здоровья

Каждая женщина знает: любая горячая укладка не слишком полезна для волос. Увлечение плойками и утюжками может закончится печально для вашей шевелюры, особенно если не использовать термозащитные спреи или кремы.
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