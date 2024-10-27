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Новая афера и распил миллиардов: Эрнст и Шипенко начали съемки «Вызова 2». Сколько можно обманывать зрителей?

Новая афера и распил миллиардов: Эрнст и Шипенко начали съемки «Вызова 2». Сколько можно обманывать зрителей?

Интересная жизнь с Vera Star Тихо, без всяких анонсов, практически в обстановке строжайшей секретности начались съёмки второй части нашумевшей киноленты «Вызов».

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Комментарии
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vagas Karlito
Костик окучивает грядки! А кому  у нас есть дело до &quot;трудолюбивых&quot; на своём месте менеджеров! Главное занят  а отдача!? Да кому надо   у тех есть!
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10 час.
Валентин Воробьев
Вызов вообще смотреть не стал. Не понравилась Перепи*д сразу - никакого в ней таланта, а одно лишь самолюбование. Второй фильм снимают зачем? Ради чьего интереса? Лучше бы такие миллиарды шли на СВО, Герои настоящие там рискуют жизнью каждую минуту, каждый час. А космонавтов настоящих тем обидели, что девке Пересильке захотели дать Героя и звание Космонавт России. Тьфу! Ещё Бедросычу давайте в куче.
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6 час.
Алекс Сэм
!
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5 час.

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