Интересная жизнь с Vera Star Тихо, без всяких анонсов, практически в обстановке строжайшей секретности начались съёмки второй части нашумевшей киноленты «Вызов».
Новая афера и распил миллиардов: Эрнст и Шипенко начали съемки «Вызова 2». Сколько можно обманывать зрителей?
Комментарии
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vagas Karlito
Костик окучивает грядки! А кому у нас есть дело до "трудолюбивых" на своём месте менеджеров! Главное занят а отдача!? Да кому надо у тех есть!
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10 час.
Валентин Воробьев
Вызов вообще смотреть не стал. Не понравилась Перепи*д сразу - никакого в ней таланта, а одно лишь самолюбование. Второй фильм снимают зачем? Ради чьего интереса? Лучше бы такие миллиарды шли на СВО, Герои настоящие там рискуют жизнью каждую минуту, каждый час. А космонавтов настоящих тем обидели, что девке Пересильке захотели дать Героя и звание Космонавт России. Тьфу! Ещё Бедросычу давайте в куче.
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6 час.
Алекс Сэм
!
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5 час.
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