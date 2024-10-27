Новая афера и распил миллиардов: Эрнст и Шипенко начали съемки «Вызова 2». Сколько можно обманывать зрителей?

Костик окучивает грядки! А кому у нас есть дело до "трудолюбивых" на своём месте менеджеров! Главное занят а отдача!? Да кому надо у тех есть!

Валентин Воробьев

Вызов вообще смотреть не стал. Не понравилась Перепи*д сразу - никакого в ней таланта, а одно лишь самолюбование. Второй фильм снимают зачем? Ради чьего интереса? Лучше бы такие миллиарды шли на СВО, Герои настоящие там рискуют жизнью каждую минуту, каждый час. А космонавтов настоящих тем обидели, что девке Пересильке захотели дать Героя и звание Космонавт России. Тьфу! Ещё Бедросычу давайте в куче.