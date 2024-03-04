В Китае заявили об улучшении возможностей для мирных переговоров РФ и Украины

REUTERS/Liesa Johannssen Положение в украинском конфликте становится все более патовым, в то время как в мире все чаще звучат призывы к мирным переговорам, к которым Россия всегда была готова, что открывает новые возможности для Пекина по оказания содействия мирному урегулированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии