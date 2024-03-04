РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А сколько ЕЩЕ таких арашуковых сидит при власти?!!!Суд огласил приго...
  • лина любимцева
    Чинуши РУКИ ПОТИРАЮТ!!... ВО поживятся!!!Минфин дополнител...
  • лина любимцева
    Ефремов  АЛКАШ и НАРКОМАН, такие НЕ исправляются... КАКОЕ может быть  УДО?!! Он погубил человека, убил его!! И зачем ...Адвокат Ефремова:...

В Китае заявили об улучшении возможностей для мирных переговоров РФ и Украины

В Китае заявили об улучшении возможностей для мирных переговоров РФ и Украины

REUTERS/Liesa Johannssen Положение в украинском конфликте становится все более патовым, в то время как в мире все чаще звучат призывы к мирным переговорам, к которым Россия всегда была готова, что открывает новые возможности для Пекина по оказания содействия мирному урегулированию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх