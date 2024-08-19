Омская область вошла в тройку регионов с самой высокой аварийностью на дорогах. Больше, чем здесь, ДТП с пострадавшими зарегистрировано только в Туве и Калмыкии.
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Омская область вошла в тройку регионов с самой высокой аварийностью на дорогах. Больше, чем здесь, ДТП с пострадавшими зарегистрировано только в Туве и Калмыкии.