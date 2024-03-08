Цены на золото бьют рекорды: почему дорожает драгметалл Татьяна АрестоваФьючерс на золото достигали рекордных значений на Чикагской товарной бирже 5 марта.
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