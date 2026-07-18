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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Штрафы из-за мотора не связаны со стратегией. У «Астон Мартин» просто мало деталей»

Пилот « Астон Мартин » высказался о 21-м месте в квалификации к Гран-при Бельгии. При этом сам заезд испанец начнет с самого конца пелотона из-за штрафа, который получил за превышение лимита по замене элементов силовой установки.

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