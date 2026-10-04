TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

Пережила зависимость и вернулась на подиум: Кафельникова отдыхает в Сингапуре в белом бикини

Пережила зависимость и вернулась на подиум: Кафельникова отдыхает в Сингапуре в белом бикини

Алеся Кафельникова улетела с близкими на курорт в Сингапуре — и сразу выложила пляжные кадры. 27-летняя модель позирует в белом бикини: ракурсы снизу, позы раскованные, и видно, что фигурой она довольна.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым