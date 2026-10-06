"Они в край обнаглели": как на Алтае борются с осмелевшими агрессивными медведями

Эксперты говорят, что в ближайшие недели медведи станут еще активнее – зверь готовится к зиме В Республике Алтай уже ликвидировали 168 медведей, однако хищники продолжают выходить к селам, дачам и пасекам.
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