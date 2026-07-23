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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин о возможном возвращении России на ЧМ: «Жду этого момента. Очень скучаю по сборной, по этой атмосфере»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о возможном возвращении сборной России на турниры под эгидой ИИХФ .

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