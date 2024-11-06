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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» забил 8 голов на 90-й и позже в сезоне. У Корреа 3 мяча в добавленное время, у Гризманна – 3 ассиста

Команда тренера Диего Симеоне вырвала победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) – атакующий хавбек Анхель Корреа забил на 93-й минуте.

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