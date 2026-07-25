Малосольные огурцы в банке за ночь: холодный способ засолки. Надолго сохраняют звонкий хруст и свежий аромат

Свежие малосольные огурцы по этому способу получаются ароматными, плотными и приятно хрустящими. Холодный способ засолки позволяет сохранить естественный вкус овощей, а приготовить такую закуску можно всего за несколько минут.
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