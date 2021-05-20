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Пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток за нарушение ПДД в Тулуне

Пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток за нарушение ПДД в Тулуне

Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили мотоцикл в Тулунском районе Иркутской области. За рулем оказался 37-летний местный житель с явными признаками опьянения, который управлял транспортным средством без мотошлема и защитной экипировки.

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