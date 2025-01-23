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Названы условия распада ОПЕК+

Названы условия распада ОПЕК+

Желание президента США Дональда Трампа резко увеличить добычу нефти в стране приведет к тому, что участникам сделки ОПЕК+ будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения сырья, а это поставит коалицию на грань распада.

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