Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    По действующему законодательству РФ индексация обязана быть не ниже инфляции Инфляция по заявлению главы ЦБ-14% !!! З...Достойная пенсия:...
  • Алекс Сэм
    А штраф за весь массив собранных данных? Или за данные одного человека ?В России ужесточа...
  • Константин Самарин
    Еще-бы Набиуллиной понравилась "купюра БРИКС". Она-же под дудку МВФ пляшет и на доллар молется.Набиуллиной не по...

В Роскачестве объяснили, почему старую кредитку лучше закрыть

Если у кредитной карты истек срок действия, это еще не значит, что карта со счетом закрыта. Она будет оставаться на балансе среди открытых счетов, рассказала RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх