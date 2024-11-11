В Роскачестве объяснили, почему старую кредитку лучше закрыть

Если у кредитной карты истек срок действия, это еще не значит, что карта со счетом закрыта. Она будет оставаться на балансе среди открытых счетов, рассказала RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
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