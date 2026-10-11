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«Я плачу от счастья»: 50-летняя Мария Филина победила на «Миссис ООН» в Индии

«Я плачу от счастья»: 50-летняя Мария Филина победила на «Миссис ООН» в Индии

50-летняя москвичка Мария Филина победила на международном конкурсе красоты «Ms. and Mrs. United Nations 2026» («Мисс и Миссис Организация Объединённых Наций»).

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