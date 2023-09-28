Калужский завод Volvo возобновит работу до конца года

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о перспективах работы местного предприятия Volvo, которое уже сменило юрлицо с АО «Вольво Восток» на АО «Стоков Машинное Оборудование».