Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Думе заявили о нацистских нотках после предписания МИД ФРГ о россиянах

В Думе заявили о нацистских нотках после предписания МИД ФРГ о россиянах

Нахождение у власти в ФРГ потомков бывших гитлеровцев и тенденция на героизацию нацизма привели к тому, что стало возможным советовать не приглашать россиян и белорусов на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Германии, заявил в разговоре со «Звездой» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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