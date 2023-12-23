Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил Россию в нанесении удара по НАТО. Риттер утверждает, что альянс опустошил свои арсеналы, чтобы поставить Киеву вооружения, необходимые для наступательной операции.
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