Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
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