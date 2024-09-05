Днепропетровск и Херсон возьмут "вежливые люди": Шанс на "крымский сценарий" есть

Днепропетровск постепенно привыкает к реалиям СВО. Туда регулярно наведываются "Герани" и русские ракеты, превращая в бетонное крошево штабы командования ВСУ, ремонтные базы, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры.
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