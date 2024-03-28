Вы видели его дом эпохи Людовика XVI? А погорел на захвате воды "Новотерская"

Вот потому нынешние кремлевские менеджеры и зависящие от них СМИ так нервничают, когда при них вспоминают СССР до 1953 года

BN

Boris Nevzorov

Эти графья устанавливали свои порядки, возможно, не вчера. И дворцы строились не мгновенно. Почему гости в дорогих костюмах появились только сейчас,? Долго запрягаем! Ломаем голову, где найти деньги, хотя бы на пенсионеров?