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Свежие комментарии

  • Валерий Юмашев
    Отлично, еще депутатов разогнать власть и думу реформировать!Вы видели его дом...
  • Boris Nevzorov
    Эти графья устанавливали свои порядки, возможно, не вчера. И дворцы строились не мгновенно. Почему гости в дорогих ко...Вы видели его дом...
  • Валерий Николаевич
    Вот потому нынешние кремлевские менеджеры и зависящие от них СМИ так нервничают, когда при них вспоминают СССР до 195...Вы видели его дом...

Вы видели его дом эпохи Людовика XVI? А погорел на захвате воды "Новотерская"

Вы видели его дом эпохи Людовика XVI? А погорел на захвате воды "Новотерская"

Коррупция у нас в стране организована с таким размахом, что россиян, наверное, трудно чем-либо удивить.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Вот потому нынешние кремлевские менеджеры и зависящие от них СМИ так нервничают, когда при них вспоминают СССР до 1953 года
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13 мин.
BN
Boris Nevzorov
Эти графья устанавливали свои порядки, возможно, не вчера. И дворцы строились не мгновенно. Почему гости в дорогих костюмах появились только сейчас,? Долго запрягаем! Ломаем голову, где найти деньги, хотя бы на пенсионеров?
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5 мин.
Валерий Юмашев
Отлично, еще депутатов разогнать власть и думу реформировать!
Ответить
4 мин.

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