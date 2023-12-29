Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года "действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной", заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.
О, вот и пошли признания!
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Ну нашлись ложечки,и что?
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15 час.
Nikolay Stepanov
А не поздно ли сегодня укрофашикам искать компромиссы с Путиным? Теперь укроуроды будут раздавлены!
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15 час.
Александр Салтановский
"Теперь укроуроды будут раздавлены!" Да так, что только брызги в разные стороны полетят!
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13 час.
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