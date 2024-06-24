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Джей Джей Редик: «Леброн Джеймс и я не обсуждали позицию в «Лейкерс» до четверга на прошлой неделе. Через 30 минут после разговора я получил работу»

Бывший игрок вел подкаст Mind the Game с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Многие эксперты и журналисты считали это сотрудничество ключевым в процессе поиска нового главного тренера команды из Лос-Анджелеса.

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