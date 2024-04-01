Темпы роста кредитного портфеля МСБ замедлятся в 2024 году до 20%

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) — один из наиболее активно растущих сегментов кредитования на банковском рынке в последнее время – в этом году замедлится, но не так значительно, как многие другие сегменты: темпы роста банковского кредитного портфеля МСБ составят 20%.