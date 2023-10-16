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Нилов рассказал про предложение об эвакуации транспорта за счет бюджета

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram рассказал про предложение об эвакуации транспортного средства за счет бюджета для регионов-доноров – это практика более 10-летней давности.

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